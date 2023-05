Le transfert de Josh Hart aux Knicks à la trade deadline avait déjà tout son sens. Sur le parquet de New York, il en a pris encore davantage. Couteau suisse dans la rotation de Tom Thibodeau, l’ailier file droit vers une prolongation de contrat qui devrait atteindre les 18 millions de dollars par saison, d’après Jake Fischer de Yahoo Sports.

La re-signature du joueur semblerait « inévitable » au sein de la ligue. La question qui se pose désormais est donc celle du salaire, qui devrait dépasser la quinzaine de millions annuels. Un montant relativement élevé, mais pour lequel il s’est mis dans les bonnes dispositions.

Joel Embiid, les Knicks n'ont absolument aucune chance !

Depuis son arrivée des Blazers en février, Josh Hart a été d’une efficacité redoutable avec ses 10,2 points, 7 rebonds et 3,6 passes, à 58,4 % aux tirs, dont 51,9 % à trois points de moyenne. Parmi les meilleurs rebondeurs à son poste, son impact s’étend des deux côtés du terrain. Son intensité défensive fait le bonheur de son coach. Il apporte accessoirement de bonnes ondes dans un vestiaire qu’il partage avec Jalen Brunson, son ancien coéquipier au niveau universitaire à Villanova, l’une des belles histoires de la saison de New York.

Le fait que l’ancien joueur des Pelicans et des Lakers arrive dans un transfert offre également une certaine flexibilité financière aux Knicks. Ils pourront le re-signer avec les Bird Rights et faire rentrer ses 18 millions dans leur budget plus facilement. Il ne reste plus qu’à parapher le contrat.

Evan Fournier lâche ses vérités sur son futur aux Knicks