Nic Claxton encense Kyrie Irving après son départ

Kyrie Irving a surpris ses collègues et désormais ex-coéquipiers en réclamant soudainement (à nouveau) son transfert alors que son camp mettait en avant son envie de rester aux Brooklyn Nets quelques jours plus tôt. Le meneur All-Star a obtenu gain de cause et il s’est envolé pour le Texas rejoindre les Dallas Mavericks. Quoi qu’il en soit, Nic Claxton fait partie de ceux qui n’oublieront pas « Uncle Drew. »

« Notre relation a toujours dépassé le cadre du basket. Il est l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai connu malgré ce que pensent les gens. Peu importe ce que les gens pensent, je continuerai d’avoir une très bonne relation avec lui », confie le jeune pivot.

Kyrie Irving, parfois décrié pour ses actions, parfois incompris par d’autres, est de toute façon quelqu’un qui divise et ne laisse pas indifférent. Il faut reconnaître qu’il est souvent le premier à aider ceux autour de lui et certains de ses coéquipiers l’adorent, comme Nic Claxton. Ça n’en reste pas moins un homme très mystérieux.