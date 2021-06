Nicolas Batum a failli claquer le dunk des playoffs sur Boban Marjanovic

Nicolas Batum se sent bien avec les Los Angeles Clippers. Forcément, à quelques semaines des Jeux Olympiques, c'est une excellente nouvelle pour l'équipe de France. Le capitaine des Bleus a été excellent dans le game 7 contre les Mavs, avec une belle activité des deux côtés du terrain, dans la lignée de ce qu'il fait à L.A. depuis son arrivée en début de saison.

Batum est tellement en confiance qu'il se met à vouloir claquer des posters susceptibles de faire le tour du web. Celui qu'il a tenté dimanche sur Boban Marjanovic, le pivot de 2,24m des Mavs, a failli passer et il aurait assurément fait du bruit.

BATUM ALMOST WITH THE DUNK OF THE PLAYOFFS #NBAPLAYOFFS pic.twitter.com/lbcgI2ODm0

