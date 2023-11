Nicolas Batum a sorti son meilleur match de la saison vs OKC

Nicolas Batum est comme un poisson dans l'eau à Philadelphie. Le trade semble digéré et sportivement le capitaine de l'équipe de France y trouve son compte. Personne n'attend de lui qu'il prenne le scoring à son compte, mais simplement qu'il facilite le jeu, rentre ses tirs ouverts et défende à haut niveau. C'est, en somme, ce qu'il a proposé la nuit dernière lors de la victoire des Sixers contre Oklahoma City. Derrière le tandem Joel Embiid-Tyrese Maxey, qui a encore cartonné, Batum est apparu en confiance et a tout simplement réussit sa meilleure performance offensive de la saison.

Avec 14 points, 7 rebonds, 5 passes et 2 contres, en rentrant 3 de ses 6 tirs à 3 points et avec un +/- de +14 (seul Tobias Harris a fait mieux dans ce match), l'ancien ailier des Los Angeles Clippers a été tout simplement excellent. Nick Nurse l'a fait jouer 32 minutes et dès le début de la partie, preuve de la confiance qu'il lui accorde et du rôle qu'il envisage pour lui.

Après la rencontre, Tyrese Maxey a expliqué tout le bien qu'il pensait de son nouveau coéquipier.

"Ses coupes sont très bonnes, il défend bien, shoote bien... Son tir qu'il fait à chaque fois, sur lequel il ne baisse pas le ballon, honnêtement ça me stupéfie. Depuis qu'il est là, il est super pour nous".

Pourvu que ça dure et que cette confiance s'étende au-delà de la saison NBA. Au hasard pour les Jeux Olympiques...

Tyrese Maxey on Nic Batum (and his quick release) after the win:

“He’s good at cutting. He’s good at defending, good at shooting. I think that shot - that he doesn’t drop - every time he shoots that, it just amazes me honestly. He’s been great for us.” pic.twitter.com/7sfyGwwwsH

— Matt Murphy (@Matt_Murphy04) November 26, 2023