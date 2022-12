Nicolas Batum a vraiment frôlé la retraite…

On le sait, Nicolas Batum revient de très loin. Après une période très compliquée aux Charlotte Hornets, l'ailier a retrouvé des couleurs aux Los Angeles Clippers. Depuis trois ans, l'international français a donné un second souffle à sa carrière avec ce rôle de vétéran en Californie.

Mais avant de se relancer, l'ex-joueur des Portland Trail Blazers a connu de sérieux doutes. Au point d'envisager très sérieusement la retraite. Et désormais, Batum a bien l'intention de vivre tous les moments à fond.

"Il y a deux ans, je ne pensais pas que je serais à cette place aujourd'hui, que je jouerais encore des minutes importantes, que j'aurais un rôle dans une équipe en course pour le titre, non. Je pensais plutôt à la retraite.

Après ce qui m'est arrivé à Charlotte, je me suis promis, surtout avec l'équipe de France, de tout faire pour prendre ma retraite comme je le veux. C'est l'attitude que j'ai maintenant. Je vais continuer à travailler et ils vont devoir me mettre dehors. Bonne chance pour ça", a prévenu Nicolas Batum pour le LA Times.