En qualité de capitaine de l'équipe de France, Nicolas Batum a forcément son mot à dire sur la possible naturalisation et sélection de Joel Embiid chez les Bleus. A l'époque où cette hypothèse avait surgi, Batum s'était plutôt positionné en faveur de l'arrivée du pivot des Sixers. Avec le bruit grandissant de l'intérêt d'Embiid pour la France, notamment en vue des Jeux Olympiques 2024, L'Equipe a interrogé l'ailier des Los Angeles Clippers sur ce sujet brûlant.

Nicolas Batum est toujours plutôt pour, même s'il ne semble pas non plus désireux de faire le forcing si le reste du groupe s'y oppose.

"Si tout s'était bien passé (sans blessure d'Embiid, NDLR), il aurait été là en 2015 je pense. En 2018, il en parle publiquement et cela capote... Derrière, je ne suis pas vraiment le sujet et il n'y en a pas besoin car on reste très bons. Donc j'ai vu que c'est ressorti et que Boris vous l'a confirmé, mais après, je n'en sais pas plus.

Attention, cela reste une rumeur. On n'a pas entendu le principal intéressé, déjà. Je peux comprendre que cela dérange éthiquement, mais d'un point de vue basket... Je me mets des deux côtés : joueur-capitaine, mais aussi fan ! Et une raquette Embiid-Gobert, putain ! Donc voilà, éthiquement, je comprends, mais "baskettement", il y a zéro question à se poser.

Mais cette hypothèse, ajouter un joueur niveau MVP, c'est à discuter. Avec le groupe, avec le coach... Il faut que le groupe soit OK".