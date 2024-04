Nicolas Batum, le sauveur des Sixers

Nicolas Batum n’avait pas marqué 20 points dans un match depuis plus d’un an. Il fallait même remonter à 2016 pour le voir atteindre un tel total en postseason. À 35 ans et dans sa 16e saison en NBA, le rôle du Français s’est naturellement réduit et ses performances se sont raréfiées.

Mais ce mercredi, pour le match le plus important de l’année, inutile de lui parler d’âge.

Alors qu’ils jouaient leur qualification en playoffs, les Sixers ont pu compter sur la meilleure version de Batum pour renverser le Heat (105-104). L’ailier a inscrit 20 points à 6/10 à trois points, ses records de la saison, en 28 minutes de jeu.

Deuxième meilleur marqueur de son équipe, derrière Joel Embiid (23 points à 6/17 aux tirs) et devant Tyrese Maxey (19 points à 6/16), il a joué un rôle crucial dans cette victoire. Et si les chiffres sont déjà impressionnants, son impact va bien au-delà.

Nicolas Batum, l’homme des grands moments

Lorsque la pression était à son paroxysme, Nicolas Batum a répondu présent. Il a engrangé 17 de ses points après la mi-temps, tandis que son équipe accusait un retard de 12 points à la pause. Face à la défense en zone de Miami, qui déstabilisait les hommes de Nick Nurse, ce sont ses tirs à longue distance qui ont débloqué la situation.

Son dernier panier est peut-être celui qui a le plus pesé dans la balance. À quatre minutes de la fin, alors que Tyrese Maxey venait de manquer son layup à quatre minutes, il a surgi au milieu de la défense du Heat pour envoyer le ballon dans le filet. Sans ce geste, réduisant l’écart à un point et poussant Erik Spoelstra à prendre un temps mort, difficile de dire si Philadelphie aurait pu s’en sortir.

Comme toujours, c’est surtout en défense que Batum a fait la différence. Il s’est notamment chargé de Jimmy Butler, déjà affaibli par son genou, qu’il a suivi comme son ombre. Hyperactif, avec une mobilité invraisemblable pour un athlète de son âge, il a posé de gros problèmes à l’attaque adverse.

Le clou du spectacle a été planté à 26 secondes du buzzer final. Alors que le Heat sortait d’un temps mort, l’ailier s’est élevé pour contrer le tir à trois points de Tyler Herro qui aurait mis les deux équipes à égalité. L’action, ponctuée par un énergique « blocked by Batum » aux commentaires, a été l’un des tournants de la rencontre.

Le contre de Nicolas Batum a 26 secondes de la fin ! Match exceptionnel du Français, des deux côtés du terrain. pic.twitter.com/ku8msyZxlH — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) April 18, 2024

Une fois le shot bloqué, les Sixers ont immédiatement récupéré la balle et obtenu une faute qui a conduit Tyrese Maxey sur la ligne des lancers francs. Ses deux tirs de pénalité ont donné aux locaux un matelas absolument vital pour la fin du match.

La prestation collective de Philadelphie est loin d’avoir été rassurante. Nicolas Batum ne pourra probablement pas réitérer ses exploits à chaque match. Il aura néanmoins offert la qualification à son équipe, ainsi que le temps de se ressaisir avant d’entamer la série contre New York samedi.

