Cela devient une tradition bien établie : chaque début d'été voit débarquer la nouvelle version de la silhouette signature de Giannis Antetokounmpo. La Zoom Freak 3 vient d'être dévoilée par Nike et le rendu est assez différent de ce qu'on avait l'habitude de voir sur le Greek Freak.

Plus montante que ses grandes soeurs, elle ressemble clairement à un modèle traditionnellement destiné à Kevin Durant. La technologie est bien évidemment axée autour du physique de mutant du double MVP, et notamment de sa désormais fameuse technique d'EuroStep.

“Une de ses particularités athlétique est la manière dont il transfère son énergie d'une jambe à l'autre pour faire manoeuvrer son corps à travers les intervalles" explique Ross Klein, Directeur créatif pour le département performance chez Nike. "Giannis est sur le changement de rythme permanent, avec des angles différents sur son pied pour se frayer un chemin vers le panier".

Dans ce but, deux Zoom Air Units sont placées sous le pied pour absorber et restituer un maximum d'énergie. L'upper est recouvert de mesh souple et solide, et le large strap aidera à parfaitement verrouiller le pied. Quant aux semelles, elles reprennent les patterns traditionnels pour optimiser la traction si chère aux joueurs NBA.

Niveau look, on valide les swooshs latéraux et la présence du logo sur la languette, sans oublier la bande de couleur latérale le long de la midsole.

Ces divers matériaux laissent également imaginer un maximum de coloris sur cette Freak 3, et les premiers jets que seront le Project 34 noir et violet, ainsi que le Orange Freak sortiront le 1er juillet prochain.

Les images de la Nike Zoom Freak 3