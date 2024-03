Nike et Awake présentent une Air Ship exclusive

Jolie collaboration en approche entre Nike et la marque de skate new yorkaise Awake, et c'est une Air Ship qui va servir de terrain de jeu. Vous connaissez la fameuse histoire de ce modèle, le premier porté par Michael Jordan lors de son arrivée à Chicago (en attendant que la Air Jordan 1 soit opérationnelle), et qui a tant fait parler de lui quand il a été interdit pour non respect du couleur couleur imposé en 1984 par la NBA.

Le shape est parfaitement respecté, mais de nombreux détails ont été rajoutés. Tout d'abord le grand "A" de Awake cousu sur l'avant du pied, ainsi que du "snakeskin" rouge autour du col, sur lequel a été rajouté le logo Wings pour un joli mélange des genres, ce logo n'ayant fait sa première apparition que sur la AJ1. Et pour se faire plaisir, ce n'est pas le traditionnel Air Jordan qui y est noté, mais la mention Awake NY que l'in retrouve aussi sur le talon. Grande classe. La volonté d'associer Jordan à ce modèle est telle que le Jumpman est incrusté dans la marque sur l'étiquette de la languette intérieure, bel écho au Nike Air de l'avant.

Le reste c'est du cuir blanc de très belle facture, avec un large swoosh gris et une semelle volontairement jaunie pour le côté vintage toujours aussi efficace. Et que dire de la special box qui contient une carte reprenant les 5 boroughs de de Big Apple

Cette superbe collab est annoncée pour le 9 mars prochain exclusivement sur le site de Awake, et ca vaut vraiment le coup de mettre un petit billet dessus, surtout qu'une release une peu plus globale est peut être à espérer quelques jours plus tard, même si rien n'a été officialisé par la marque au swoosh pour le moment.

Les images de la Awake x Nike Air Ship