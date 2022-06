Nike lève le voile sur la nouvelle Zoom Freak 4

Après quelques rumeurs et autres clichés volés ces dernières semaines, la division basketball de Nike a pris les devants et dévoilé un tout premier visuel officiel du nouveau modèle signature de Giannis Antetokounmpo, la Zoom Freak 4. Coïncidant avec la sortie du film "Rise" sur Disney+ (comme par hasard..., aurait dit Yvan dans Le Flambeau), cette annonce vient confirmer les premiers apercus : une conception minimaliste et une tige basse, avec fuse, mesh et apparemment neoprene sur l'upper. En attendant plus de précisions sur les apports technologiques, nous voyons néanmoins l'ADN de la Zoom Freak : le large Swoosh inversé et la poche Zoom Air bien visible sur l'avant.

Vous imaginez bien que de nombreux coloris seront prévus, et les premiers drops de cette Zoom Freak 4 se dérouleront début août.