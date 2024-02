Nike met sa GT Hustle 2 en mode Uptempo

Le All Star Game est déjà dans toutes les têtes et les équipementiers continuent de révéler leurs sneakers phares pour ce week end de festivités.

Nike a décidé cette année de rendre hommage à certains modèles iconiques en les déposant sur de nouvelles silhouettes, comme c'est le cas avec la toujours aussi prisée Air More Uptempo chère à Scottie Pippen et à tous les fans de kicks estampillés 90s. C'est la GT Hustle 2 qui sert de cobaye à cette drôle d'expérience et ce n'est pas vraiment un hasard tant cette paire pourrait être sortie elle aussi en 1996 comme sa glorieuse ainée. Elle est donc recouverte de noir avec les emblématiques lettres AIR sur le côté, le swoosh transparent sur le talon et une étiquette rouge sur le haut de la languette.

Nous savons que Nike mise énormément sur la série "Greater Than", et mêler la nostalgie de la fin du siècle dernier avec la nouvelle génération est vraiment une belle idée. Et puis cela va satisfaire tous les ballers qui adorent le look de la Uptempo sans jamais oser la porter en condition de match.

Rendez-vous le 13 février prochain pour la release officielle.

Les images de la Nike GT Hustle 2 "All Star Uptempo"