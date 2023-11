Nike présente la nouvelle GT Cut 3

La division basketball de Nike continue de placer beaucoup d'espoirs dans la série "Greater Than", en abréviation "GT", qui se décline en trois versions : GT Jump pour les big men, GT Cut pour les joueurs rapides et GT Hustle pour ceux qui se situent... entre les deux. Alors que la chaussure a pris un gros coup de projecteur grâce à Victor Wembanyama qui la porte au quotidien, la marque au Swoosh annonce l'arrivée du 3ème numéro de la famille.

La nouvelle silhouette au premier coup d'œil fait clairement penser à une chaussure sortie de la lignée KD, avec un design assez innovant. Déjà l'ensemble du pied est recouvert de perforations qui garantissent une respirabilité optimale et un gain de poids évident. Un renfort plastique latéral permettra un bon maintien complété par des eyelets en métal pour bien verrouiller le laçage.

Les matériaux ont l'air ultra solides, et le look est vraiment pas dégueu, notamment avec ce swoosh cerclé d'argent. Le coloris blanc et rouge est archi efficace, laissant bien apparaitre la belle semelle dotée du système d'amorti ZoomX que l'on ne présente plus et qui se termine au delà du talon.

La sortie de cette GT Cut 3 devrait intervenir dans les prochains mois. Stay tuned.

Les images de la Nike GT Cut 3