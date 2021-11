Nike présente sa nouvelle collection de maillots City Edition

Logo et couleurs vintage au programme de cette nouvelle collection.

Si vous avez commencé à prendre les devants pour vous futurs cadeaux de Noel, alors arrêtez tout et checkez un peu la toute nouvelle collection de maillots "City Edition" concoctée par la marque au Swoosh pour cette saison 2021-2022.

Des logos vintage (Atlanta, Chicago), un hommage à un All Star Game des 90s (Spurs), un maillot affreux en 1996 mais bien remis au gout du jour (Houston), et du plus classique (Lakers avec son ancien lettrage incliné, Celtics ou Suns qui reprennent les codes habituels), voire du foufou (Miami ou Toronto pour ne citer qu'eux). A chaque les shorts sont le compléments idéal, à l'image de l'uniforme des Hornets qui reprend le frelon originel.

Et puis c'est du bonheur pour les amoureux de sneakers qui pourront trouver de quoi matcher avec leurs kicks préférées.

Allez on se lance sur notre Top 5 : Blazers, Bulls, Hornets, Spurs et Knicks ! Et vous ?

Les images de la collection Nike City Edition '21-'22