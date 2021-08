Nike présente ses maillots Classic Edition pour la saison prochaine

Les festivités autour du 75ème anniversaire de la Ligue s'annoncent assez grandioses, et Nike va largement poser son empreinte dessus. Nous les attendions avec impatience, et voici donc les premiers maillots collector qui se dévoilent.

Ces uniformes issus de la collection "Classic Edition" mettent un focus sur trois franchises qui font partie de la NBA depuis ses grands débuts : Boston Celtics, New York Knicks (comme ça Evan et Kemba ne seront pas esthétiquement pénalisés d'avoir quitté les Cs) et Golden State Warriors, à l'époque où l'équipe se trouvait toujours à Philadelphie.

Si les maillots rétro ne sont pas vraiment une nouveauté, ceux ci ont trois particularités : tout d'abord les lettrages originaux utilisés à l'époque, plus petits et placés plus hauts sur la poitrine. Ensuite des passants sur les shorts, qui rappellent là encore les versions OG qui étaient complétés par des ceintures pour assurer le maintien. Et enfin la présence, pour la toute première fois, du logo historique de la marque au Swoosh, ce qui donne un côté vintage vraiment intéressant. La mention "75 History in The Making" est placée au dessus de l'étiquette en bas des jerseys.

Ces maillots seront prochainement disponibles chez les revendeurs habituels et le site de Nike.

Les images de la collection Nike Classic Edition