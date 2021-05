Nike présente une Kobe 6 Protro « Mamba Forever »

L'image a faire le tour du monde : la collection Mambacita créée par Vanessa Bryant en hommage à sa fille Gianna a été portée par un grand nombre de joueurs NBA et joueuses WNBA, laissant entrevoir la possible arrivée d'une marque indépendante suite à la rupture du contrat entre Nike et Kobe.

Toujours est il que nous avions déjà le regret de ne pas avoir pu voir une Kobe Retro porter le numéro 2 de la Mambacita, jusqu'à hier où nous sommes tombés sur les premières images d'une Kobe 6 Protro recouverte de noir et blanc, les couleurs de la désormais fameuse Mamba Academy, dont le logo apparait sur le talon, juste au dessus des noms de Kobe et Gigi.

Le numéro 2 est placé sur le talon, et nous adorons ce swoosh blanc qui semble avoir été posé à la bombe. Une excellente idée pour un modèle hautement symbolique et limité, vous pouvez vous en douter.

La date de release n'a pas encore été annoncé, mais nous vous laissons vous régaler de ces premiers visuels.

Les images de la Nike Kobe 6 Protro Mamba Forever