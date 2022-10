La Zion 2 se pare du coloris Black Cement

Parmi les coloris les plus iconiques de la marque au Jumpman et de celle au Swoosh, on retrouve les plus souvent cités les mots Infrared, Concord, Aqua, mais aussi le Black Cement qui a fait les beaux jours de la Air Jordan 4. C'est ce dernier qui va se poser sur la toute nouvelle Zion 2 que nous vous avons présentée en détails dans notre dernière séance d'unboxing sur Instagram.