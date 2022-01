Nikola Jokic admire Giannis et veut l’imiter

Nikola Jokic et ses Nuggets ont pris le dessus - assez largement - sur les Bucks de Giannis Antetokounmpo dimanche, pour confirmer leur bonne dynamique. Le choc entre les deux derniers MVP n'a pas fait autant d'étincelles que l'on pouvait espérer tant Denver a dominé son sujet. Jokic a compilé 18 points, 15 passes et 9 rebonds, pendant que le Giannis surnageait pour Milwaukee avec 29 points.

Il ne faut pas chercher de rivalité entre deux joueurs à nouveau en lice pour le trophée individuel le plus prisé. Les deux hommes s'apprécient beaucoup et Nikola Jokic a été élogieux lorsqu'un journaliste lui a demandé quelle était sa relation avec le Greek Freak.

"Je crois que tous les joueurs internationaux ont une connexion difficile à expliquer même quand ils viennent d'autres pays. Giannis est un super gars. Son frère et lui ont fait de belles choses à Milwaukee. C'est quelqu'un que je respecte et que j'admire, bien sûr. Est-ce que j'ai envie de faire à Denver ce qu'il a accompli à Milwaukee ? Evidemment".

Ce n'est pas la première fois que le Joker explique qu'il est heureux à Denver et n'a aucune intention d'aller chercher un plus gros marché ou une équipe dans laquelle il pourrait s'allier à d'autres stars. Giannis Antetokounmpo a toujours dit que les grandes métropoles et les superteams ne l'intéressaient pas. Sa patience a été récompensée et celle du Serbe le sera peut-être dans un futur proche.

Cette saison, Jokic tourne à 26 points, 13.7 rebonds et 7.8 passes de moyenne. Les Nuggets sont cinquièmes de la Conférence Ouest avec 28 victoires pour 21 défaites malgré les absences de longue durée de Jamal Murray et Michael Porter Jr. Nikola Jokic, que l'on a placé en première position de notre dernière MVP Race, n'y est évidemment pas étranger...

