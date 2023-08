Nikola Jokic aura la note la plus élevée dans NBA2K24

Comme chaque année, les notes du nouveau NBA2K vont faire parler les fans et les joueurs eux-mêmes. Pour 2K24, quelques unes des notes majeures viennent d'être dévoilées et il semblerait bien que le nouveau roi du monde, au sens virtuel et... réel, se nomme Nikola Jokic.

Si les ratings dévoilés par @AutomaticNBA sur Twitter sont exacts, le Serbe, MVP des Finales 2023 et champion avec les Denver Nuggets, récolte un 98 qui le place au sommet de la chaîne alimentaire.

A priori, un quintet le suit à deux points derrière, avec un 96 : Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry. Viennent ensuite, à 95, Luka Doncic, Jimmy Butler, Devin Booker et Jayson Tatum. Dernier duo connu, ex-aequo à la 10e place, Kawhi Leonard et Damian Lillard.

Pour rappel, le jeu NBA2K24 est déjà disponible à la pré-commande et sortira le 8 septembre prochain.

Kobe Bryant en cover de NBA2K24 avec une édition Black Mamba