Nikola Jokic corrige Victor Wembanyama et les Spurs

Dix jours avant que les Spurs utilisent leur premier choix de la draft pour récupérer Victor Wembanyama cet été, les Nuggets de Nikola Jokic remportaient le titre NBA. Sur le papier, le combat entre les deux équipes n’était pas équilibré. Elles ne boxent pas dans la même catégorie, et la défaite de San Antonio (106-117) ce vendredi l’a bien montré.

Dès le début de la confrontation, Denver a rendu cela très clair : 18-37 à la fin du premier quart-temps, un véritable crochet du droit. Les hommes de Michael Malone sont montés jusqu’à 21 points d’avance dans le match. Bien que les Spurs aient réussi à réduire l’écart à 4 points à la fin du troisième quart-temps, Jokic et ses coéquipiers n’ont jamais vraiment perdu le contrôle.

« Ce qui est bien quand on affronte les Nuggets, c’est qu’on a l’occasion de jouer contre une équipe championne et qu’on voit ce que cela demande », a souligné Gregg Popovich, en conférence de presse. « Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas rivaliser. On ne peut pas égaler le niveau de talent qu’ils ont actuellement avec une jeune équipe. »

Nikola Jokic assomme les Spurs

Sans surprise, c’est d’abord par Nikola Jokic qu’est passée cette démonstration de force. Auteur de 31 points à 13/19 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes décisives, il a mis la défense des Spurs au tapis. Même Victor Wembanyama n’a pas pu l’arrêter : le Serbe a réussi 12 de ses 15 tirs dans la raquette, inscrivant 24 points à l’unité. « Il est capable de shooter, de faire des floaters, des fadeaways, des tirs à mi-distance, des tirs à trois points... Il est peut tout faire, et impose son propre rythme », a souligné Zach Collins.

Zach Collins au sujet de Nikola Jokic : « Lorsqu’on imagine ce à quoi devrait ressembler un MVP, on ne pense pas forcément à lui. Cela montre à quel point il est intelligent et à quel point son toucher de balle est bon. Il est capable de shooter, de faire des floaters, des… pic.twitter.com/H4crxkYv4Z — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) March 16, 2024

Le double MVP a renvoyé le meilleur contreur de la NBA dans les cordes, exploitant aussi bien son avantage de poids (environ 25 kilos de plus) et sa large palette technique étendue. Les Nuggets et lui ont poussé Wembanyama à commettre cinq fautes, entravant considérablement sa défense en seconde mi-temps.

« Je pense que j’ai commis quelques erreurs à cet égard », a reconnu le Français. « Mais ils n’ont pas reculé. Ils n’ont pas eu peur de me défier sous le panier. Aujourd’hui, ça a marché. C’est là que l’on voit une équipe expérimentée. Ils essaient de nous faire mal dans tous les domaines où ils le peuvent. »

De l’autre côté du terrain, Wembanyama a dû se contenter de 17 points à 4/12 aux tirs. Denver a fait le nécessaire pour l’empêcher de recevoir la balle dans la raquette, où il a marqué à trois reprises sur ses six tentatives. Bien que quatre coéquipiers aient dépassé la barre des 10 points, aucun n’a su compenser en attaque.

Victor Wembanyama reçoit les conseils d’un double MVP

Nikola Jokic s’est même permis de dispenser des conseils au rookie des Spurs pendant le match, lors d’un court arrêt de jeu. « Il m’a donné quelques recommandations sur ce qu’il ne faut pas faire en défense », a raconté Wemby. Les détails resteront entre eux. « Je le garderai pour moi », a-t-il répondu.

Gregg Popovich a indiqué que le « Joker » n’appartient pas aux modèles dont les vidéos servent à guider Victor Wembanyama dans son développement. « Je pense que personne ne peut faire ce que fait Nikola Jokic. Je ne lui ai pas montré de vidéos de Nikola. C’est un phénomène unique, incroyable et fantastique », a expliqué le coach des Spurs.

Gregg Popovich ne s’inspire pas de Nikola Jokic pour le développement de Victor Wembanyama : « Je pense que personne ne peut faire ce que fait Nikola Jokic. Je ne lui ai pas montré de vidéos de Nikola. C’est un phénomène unique, incroyable et fantastique. » Le coach avait… pic.twitter.com/nllSON3DqN — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) March 16, 2024

Le joueur de 20 ans aura l’occasion d’appliquer les conseils qu’il a glanés, puisque les Nuggets et les Spurs s’opposeront encore à deux reprises d’ici la fin de la saison. Entre-temps, San Antonio se prépare à affronter Brooklyn ce dimanche. Une deuxième rencontre au Moody Center d’Austin, où l’équipe a choisi de jouer deux de ses matches à domicile cette semaine.

