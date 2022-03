Nikola Jokic doit être à nouveau MVP, lance un coach rival

Après un démarrage canon, Stephen Curry a petit à petit été décroché dans la course au MVP. Steve Kerr le sait bien et n'a pas mentionné son meneur lorsqu'il a été interrogé sur la succession de Nikola Jokic. Alors que le Serbe a réussi une masterclass et un nouveau triple-double contre les Warriors lundi, Kerr s'est incliné devant son talent.

Selon lui, personne n'est mieux placé que Jokic lui-même dans cette MVP Race.

"Je n'ai pas de vote, mais Nikola Jokic est un joueur incroyable. Il a été spectaculaire ce soir. Il rend tous ses coéquipiers meilleurs et rend le fait de défendre sur lui très compliqué. Il joue au basket sur un tempo tellement calme. Là, on arrive à marquer 124 points, on shoote à 51% en marquant 17 paniers à 3 points. Normalement, ça suffit pour gagner un match. Sauf qu'on a joué contre le MVP en titre et qu'il devrait probablement le gagner à nouveau. L'affronter quand tu es en difficulté sur le plan défensif, c'est compliqué...", a expliqué Steve Kerr.

Il reste encore un peu de temps à Jokic et son challenger principal, Joel Embiid, pour se démarquer et tenter de convaincre les votants. Pour l'heure, c'est extrêmement partagé.

CQFR : Embiid et Jokic frappent encore fort, Doncic inarrêtable