Nikola Jokic encense Shai Gilgeous-Alexander, un “joueur spécial et un problème”

Shai Gilgeous-Alexander a fait forte impression à Nikola Jokic lors du match entre OKC et Denver la nuit dernière.

Nikola Jokic a pu constater de près cette nuit que Shai Gilgeous-Alexander et OKC n'étaient pas là pour faire de la figuration cette saison en NBA. Porté par les 40 points du Canadien, le Thunder est allé s'imposer à Denver pour prendre la deuxième place de la Conférence Ouest. Admiratif de "SGA", Jokic s'est montré élogieux envers son adversaire du soir devant la presse.

"C'est un joueur spécial et pas seulement cette saison. Il fait ça depuis l'année dernière, peut-être même depuis deux ans. Il est un problème dans cette ligue. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il veut gagner. Il se moque des stats et veut juste que son équipe gagne et c'est ce qu'il y a de mieux chez lui".

Mark Daigneault, le coach d'OKC, a lui aussi applaudi la prestation de Shai Gilgeous-Alexander, même s'il commence à y être habitué.

"Il s'est baladé et a laissé le match venir à lui. On a jamais eu l'impression qu'il forçait. Il a joué de la bonne manière et fait les bonnes passes. C'est un peu devenu une routine avec lui désormais, mais il faut reconnaître qu'il a joué un superbe match".

Avec le classement du Thunder, sa production et son efficacité, "SGA" a des chances de faire mieux que l'année dernière dans la MVP Race, où il avait fini cinquième des votes.

Wemby, KD, Morant... Ce à quoi il fallait répondre