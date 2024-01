Le game winner incroyable de Nikola Jokic au buzzer !!!

Les Golden State Warriors peuvent s'arracher les cheveux et ils vont sans doute s'en prendre à eux-mêmes. Ils menaient de 18 points dans le quatrième quart-temps avant de subir le retour express des Denver Nuggets. Déjà auteur du panier pour l'égalisation à 127 partout, Nikola Jokic a crucifié ses adversaires en 3 secondes en claquant un panier à trois-points en sortie de dribbles à plus de 11 mètres pour arracher la victoire par K.O. au buzzer.

