Nikola Jokic grille le système du Heat, le mime à ses coéquipiers et l’annihile

Être un joueur fabuleux est une chose, mais il faut parfois avoir une qualité de lecture et d'écoute de ce qui se passe autour de soi pour prendre une dimension encore supérieure. On passe notre temps à jeter des fleurs à Nikola Jokic depuis le début des playoffs - et même bien avant - mais le Serbe marche sur l'eau et semble avoir un coup d'avance sur tout ce qui se passe sous ses yeux.

Dans le game 1 des Finales NBA contre le Miami Heat, le double MVP avait l'oreille bien tendue pendant qu'il se préparait à tirer un lancer franc. Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, mis en avant par le journaliste Mat Issa, Nikola Jokic capte que le Heat va utiliser le système "Pistol". Il mime alors un pistolet en direction de ses coéquipiers et de son banc. Miami remet la balle en jeu et exécute effectivement ce système (tout du moins la variante 21 keep). Denver est en place pour y faire face et c'est Jokic lui-même qui vient se mettre devant Bam Adebayo et le pousse à perdre le ballon.

Jokic is a genius. He's absolutely exhausted, yet he still picks up on the fact that the sideline is signaling for a Pistol action (this variation is called "21 Keep"). He notifies his teammates, they are on top of it, and it leads to a back-breaking turnover for Miami. pic.twitter.com/hvRmshmRNV — Mat Issa (@matissa15) June 2, 2023

Pas besoin d'être le plus athlétique ou le plus rapide. Il suffit parfois d'être attentif et le QI basket fait le reste.

Le système Pistol et sa variante principale