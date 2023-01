All-Star Game : Nikola Jokic donne son avis sur l’absence de Joel Embiid dans le cinq majeur

Après chaque annonce de sélections ou de trophées, il y a des joueurs ou des fans qui râlent, qui ont l'impression d'avoir été lésé. Le problème, c'est qu'il y a toujours beaucoup de candidats qui sont méritants mais jamais assez d'élus. Joel Embiid, malgré son excellente saison, n'a pas été retenu dans le cinq majeur du prochain All-Star Game.

"Il aurait mérité d'y être", confie Nikola Jokic, solidaire envers son camarade qui évolue au même poste.

Sauf que voilà, le basket moderne est défini par des positions… de moins en moins définies. Il n'y a pas forcément toujours des pivots, des ailiers-forts, des arrières, etc. Plutôt trois rôles : ball handler, wings, bigs (ou set screener). La NBA s'est donc adaptée et elle permet donc de voter pour 2 guards et 3 membres du frontcourt. Et ça pose évidemment quelques dilemmes. Alors, oui, bien sûr que Joel Embiid méritait. Personne ne dirait le contraire. Mais à la place de qui ?

Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant ont été nommés à sa place. Qui sortir ? La blessure de KD laisse penser que c'est lui qui devrait être coupé. Mais doit-on rappeler qu'il a joué plus de matches qu'Embiid (39 contre 35) cette saison ? La sélection repose sur les performances du coup d'envoi de la saison jusqu'au moment du vote. Et Durant a été impérial. Encore plus que le Camerounais. Alors qui doit sortir ? Tatum, alors qu'il est candidat au MVP et que les Celtics sont premiers à l'Est ?

Si Embiid avait été nommé à la place de n'importe lequel des trois, il y aurait eu du monde pour se plaindre et des joueurs pour confier que ce n'est pas normal. C'est juste comme ça que ça marche : il y a toujours des exclus, des non retenus.