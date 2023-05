Nikola Jokic sur les Lakers : « Une équipe complètement différente »

Les finales de Conférence débutent ce soir à l’Ouest avec le choc entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Lakers. Si la présence de Nikola Jokic et ses coéquipiers n’est pas surprenante – ils ont fini en tête de leur Conférence – celle des Californiens l’est beaucoup plus. LeBron James et ses camarades ont commencé la saison avec 10 défaites en 12 matches et ils se sont qualifiés en playoffs via le play-in.

Mais un groupe s’est révélé au fur et à mesure de la compétition et même plus globalement depuis les changements opérés autour de la trade deadline de février.

« Nous n’avons pas joué ces Lakers-là », reconnaît Jokic. « C’est une toute nouvelle équipe pour nous. Tout va être différent. Ils sont incroyables depuis le début des playoffs. »

En effet, depuis le dernier duel entre les deux équipes, les Angelenos se sont séparés de Russell Westbrook, Thomas Bryant, Patrick Beverley, Juan Toscano-Anderson et Kendrick Nunn tout en faisant venir Rui Hachimura, D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt, Malik Beasley, Tristan Thompson et Mo Bamba.