Nikola Jokic : « Les gars, je ne peux pas dunker »

Nikola Jokic est une perle. Le MVP de la saison régulière en titre était à un camp de basket avec des enfants cette semaine et il s'est vu demander de dunker par les gamins. Sa réponse est absolument parfaite.

"Je ne peux pas dunker les gars. Vous m'avez déjà vu jouer ? Je ne dunke jamais ! Vous m'avez déjà vu dunker ? Je ne le fais jamais !"

Jokic a alors fait semblant de sauter et de ne pas réussir à dunker, puis a bloqué la balle entre le panneau et cercle. Les enfants sont toujours un peu crédules à cet âge-là et il est possible que quelque uns d'entre eux se pointe à la rentrée en disant à leurs copains que le MVP de la meilleure ligue du monde, du haut de ses 2,11 m, est incapable de dunker.