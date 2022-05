Nikola Jokic débarque à cheval pour recevoir son MVP en Serbie

S'il n'avait pas été basketteur, Nikola Jokic aurait voulu devenir jockey. Et ce n'est même pas une blague. Du coup, une fois la saison terminée, le géant rentre chez lui, en Serbie, et il retourne à l'une de ses premières passions. C'est pendant l'une de ses sorties à cheval que son coach Mike Malone et une délégation des Denver Nuggets ont déboulé à Sombor pour lui faire la surprise de lui remettre son trophée de MVP.

Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj

— Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022