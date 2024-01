Nikola Jokic désormais favori pour le MVP

Joel Embiid a été vivement critiqué pour son forfait lors du match contre les Denver Nuggets de Nikola Jokic. Le pivot camerounais a été placé sur la liste des blessés seulement 15 minutes avant le coup d'envoi et la NBA compte d'ailleurs mener l'enquête puisque les stars ne sont plus censées être mises au repos lors des gros chocs. Encore plus à l'extérieur. Les Philadelphia Sixers jouaient dans le Colorado, où leur leader n'a plus disputé la moindre rencontre depuis 2019.

Qu'il soit effectivement diminué ou simplement pour éviter un trop gros scandale, toujours est-il qu'Embiid n'a pas non plus joué le match suivant contre les Portland Trail Blazers. Et ses absences à répétition devraient lui coûter un second trophée de MVP malgré des performances exceptionnelles. Les bookmakers ne croient plus tout à fait en lui. Il était largement favori des pronostics et le voilà désormais rétrogradé à la troisième place.

C'est désormais Nikola Jokic, double vainqueur avant Joel Embiid, qui est considéré comme le plus à même de décrocher la récompense. Shai Gilgeous-Alexander est deuxième en termes de cotes.