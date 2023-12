Nikola Jokic quitte Nike pour 361°

Difficile de ne pas présenter en 2023 Nikola Jokic comme le meilleur joueur de basketball au monde, et c'est donc un petit évènement de le voir quitter Nike après 8 années sous le giron du Swoosh. Le Joker a bien participé à populariser la franchise GT Jump que l'on voyait en gros plan à chaque match pour rappeler que son alliance y était attachée, mais c'est la marque chinoise 361° qui confirme la rumeur de départ du MVP des dernières finales.

Contre les Raptors, Jokic a donc lacé une version montante de la Big3 Future CQT. Pas encore disponible dans les shops, la paire se trouve sur le site 361degreeshop.com et affiche un tarif de 300 dollars. Décrite comme le fleuron de la marque, la chaussure présente une empeigne en mesh et synthétique complété avec les technologies Carbon Critical et SOARSYSTEM.

Certainement bien aiguillé par Aaron Gordon, également signé chez 361°, durant leurs teufs cet été, Jokic vient rejoindre la liste des joueurs NBA débauchés par les équipementiers chinois.

Les images de la 361° Big3 Future CQT