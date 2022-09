Comme partout en NBA, c'était le media day pour les Denver Nuggets lundi. Nikola Jokic et ses camarades sont passés devant les journalistes, qui ont pu retrouver Jamal Murray et Michael Porter Jr, tous les deux prêts pour les prochaines échéances après une longue absence. Jokic a évidemment été le centre d'attention de la journée.

Avec le Serbe, l'intérêt c'est qu'il n'y a aucun mystère sur ses intentions présentes et futures. Sa seule envie est de remporter un titre de champion NBA, mais nulle part ailleurs qu'à Denver. Il a réitéré ce souhait de passer toute sa carrière dans le Colorado, avec une comparaison audacieuse mais intéressante.

La déclaration peut donner l'impression d'être sur le ton de la plaisanterie, mais Nikola Jokic le pense vraiment. Ne jamais changer de franchise et être tous les ans compétitif, c'est son souhait, lui le casanier et bon vivant. Il partage d'ailleurs avec Duncan ce côté peu bavard, mais extrêmement drôle lorsqu'il s'ouvre un peu. A une époque, Gregg Popovich a demandé à sa superstar de parler davantage dans le vestiaire et un peu moins introverti. Michael Malone est dans le même état d'esprit avant le début de cette saison 2022-2023.

Nikola Jokic est déjà double MVP et a toutes les armes pour viser un rarissime three-peat. Peut-être qu'en passant de leader par l'exemple à leader vocal, il se rapprochera du modèle qu'il vise et de son objectif.

Michael Malone wants Nikola Jokic to be even more of a leader this season: "Everybody is waiting for him to say something, and when he does it has a profound impact...I want him to be more vocal in the locker room, I want him to be more vocal in huddles."

— Harrison Wind (@HarrisonWind) September 26, 2022