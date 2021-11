Nikola Vucevic et les Bulls ralentis par le COVID-19

Nikola Vucevic est absent au pire moment. Le Monténégrin n’y peut pas grand-chose : il a été testé positif au COVID-19 et doit désormais suivre le protocole sanitaire de la NBA. Il sera donc absent pendant dix jours. Il pourrait même revenir avant en enchaînant deux tests négatifs en 24 heures d’écart.

Les Chicago Bulls s’apprêtent à entamer un road trip sur la cote Ouest avec un notamment au choc au sommet contre les Golden State Warriors, premiers en NBA (10-1). Les cinq déplacements à venir ne seront évidemment pas évidents en l’absence du pivot All-Star.

Surtout qu’il reste sur cinq double-doubles au cours des six derniers matches. Nikola Vucevic n’a pas totalement trouvé sa place en attaque – il tourne à un peu plus de 13 points par match – mais il reste un joueur précieux qui apporte aussi plus de 10 rebonds et 4 passes. Tony Bradley devrait prendre le relais dans le cinq majeur en son absence.

Vainqueurs à 8 reprises en 11 matches, les Bulls sont actuellement premiers à l’Est, à égalité avec les Washington Wizards.