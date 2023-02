Nikola Vucevic, le message clair des Bulls pour son avenir

Nikola Vucevic a longtemps incarné un candidat sérieux à un départ aux Chicago Bulls. La raison ? L'intérieur se trouve en fin de contrat au terme de la saison. La franchise de l'Illinois pouvait avoir l'envie de l'échanger pour éviter de le perdre sans la moindre contrepartie dans quelques mois.

Sauf que sur les dernières semaines, l'ex-patron du Orlando Magic a multiplié les belles performances. Publiquement, les dirigeants des Bulls avaient affiché la volonté de conserver le noyau dur. Et ils l'ont fait avec aucun mouvement majeur à la deadline.

Dans la foulée, Arturas Karnisovas, le vice-président de Chicago, a même envoyé un message clair à Vucevic.

"Il fait une année incroyable et nous le voulons ici. Je pense que pour ce groupe, c'était important. Maintenant que la deadline des échanges est passée, c'est le groupe avec lequel nous restons et ils peuvent aller sur le terrain, jouer, mettre le pied sur l'accélérateur et enclencher une série", a lancé le VP des Bulls.