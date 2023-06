Nikola Vucevic reste à Chicago, les Bulls ont eu raison

Tout le monde ou presque a fait le constat que le trio formé par Nikola Vucevic, Zach LaVine et DeMar DeRozan ne mènerait pas Chicago très loin. A l'approche de la free agency, on se demandait donc qui, parmi ces trois All-Stars, allait être tradé. A priori, ce ne sera pas Nikola Vucevic.

Les Bulls ont annoncé la prolongation de leur pivot de 33 ans pour 3 ans et 60 millions de dollars. Quoi que l'on pense du joueur - et on l'aime bien ici - l'opération a du sens pour Chicago. Si les Bulls avaient laissé Vucevic partir, ils auraient eu du mal à trouver un intérieur de niveau ne serait-ce qu'équivalent avec la marge de manœuvre financière qui aurait été la leur.

Nikola Vucevic est fiable et vient de boucler deux saisons consécutives avec très exactement les mêmes moyennes de points, de rebonds et de passes : 17.6 points, 11 rebonds et 3.2 passes, en shootant à 52% la saison dernière et en ayant disputé les 82 matches du calendrier.

On attend désormais de voir ce que feront les Bulls avec leurs deux autres joueurs majeurs.

