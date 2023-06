Les Nuggets sacrés champions NBA au bout du suspense !

Denver Nuggets - Miami Heat : 94-89

Quels beaux champions ! Les Denver Nuggets ont remporté le premier titre de leur histoire après 47 ans d'existence cette nuit, en sortant vainqueurs du game 5 des Finales NBA. Encore une fois, Miami a vendu chèrement sa peau et n'est pas passé si loin que ça de gâcher la fête, mais la meilleure équipe est sortie victorieuse.

En tête pendant un bonne partie de la rencontre (+6 à la pause, +1 au début du 4e quart-temps) et capable de reprendre les commandes à 1:58 de la fin à la sortie d'un run héroïque de Jimmy Butler, les Floridiens n'ont pas pu aller au bout de l'exploit. Courageux mais éreinté après un match offensivement très compliqué pour lui, Butler a enchainé perte de balle et tir trop compliqué dans le money time, pour laisser Denver filer vers le sacre. Les Nuggets ont eux trouvé les ressources pour prendre le dessus, notamment grâce à Bruce Brown et Kentavious Caldwell-Pope, tous les deux auteurs d'actions et de lancers décisifs dans le money time.

- Evidemment, il faut parler du MVP de ces Finales, quasiment de cette planète. Si Denver n'a pas laissé filer ce game 5, c'est aussi parce que Nikola Jokic a pris ses responsabilités et enchaîné les paniers importants en deuxième mi-temps en enfonçant le Heat près du cercle. Avec 28 points, 16 rebonds et 4 "petites" passes, le Serbe a pesé de tout son poids sur cette rencontre. On se demandait comment il réagirait une fois le titre acquis et on n'a pas été déçus.

Pas d'explosion de joie, ni de fissure dans la carapace. Juste des sourires et cette impression qu'il vient simplement de remporter une partie de ping pong entre potes. "Le job est accompli, on peut rentrer à la maison maintenant", a déclaré Jokic immédiatement après le buzzer final, montrant que ce qui l'intéresse vraiment, finalement, c'est de se poser en famille en Serbie tout en s'occupant de ses canassons. Le double MVP n'a pas eu besoin de verser de larmes pour nous filer des frissons.

Par sa classe, sa retenue et son altruisme - il a encore passé ses interviews d'après-match à mettre en avant ses coéquipiers et son coach - le pivot des Nuggets nous a donné envie de le voir en gagner encore quelques uns dans les années qui viennent...

- Ce n'était pas gagné pour Denver, surtout après avoir raté 20 de ses 22 premiers tirs à 3 points. Il y avait un petit parfum old school dans ce game 5, avec "seulement" 14 paniers primés inscrits au total et ce n'était franchement pas déplaisant.

- Sur les 41 minutes au cours desquelles Nikola Jokic et Jamal Murray (14 pts, 8 asts, 8 rbds) ont été ensemble sur le terrain, Denver est à +12. C'est dire encore une fois l'importance de ces deux-là et de leur relation.

- On le dira tous les ans jusqu'à la fin des temps, mais c'est toujours aussi ridicule de voir le proprio de l'équipe victorieuse venir soulever le trophée Larry O'Brien avant tout le monde. On a rien contre Stan Kroenke, mais la scène était à nouveau un peu pathétique.

- Kyle Lowry (12 pts, 9 rbds, 4 asts), Bam Adebayo (20 pts, 12 rbds) et Jimmy Butler (21 pts, 5 asts), pour ne citer que ces trois-là, ont été grands en termes de vaillance. Butler a fini totalement cramé physiquement et mentalement, après avoir sorti la tête d'un cauchemar offensif. Ses 8 points consécutifs et 10 points en tout dans le 4e quart-temps ont permis de brièvement revoir l'assassin des tours de playoffs précédents, mais la lucidité n'y était plus sur les dernières actions importantes.

Sa passe interceptée par KCP et son tir précipité à 3 points pour tenter d'égaliser ont précipité la chute du Heat. On ne nous enlèvera pas de l'idée que Butler est physiquement diminué depuis pas mal de temps.

- Les arbitres ont ajouté un peu de sel à la fin de match en donnant trois lancers un peu abusés à Jimmy Butler pour faire virer Miami en tête. Même après avoir revisionné l'action, où on voit Butler balancer son pied vers Aaron Gordon en shootant, ils ont maintenu leur décision.

Jimmy Butler kicks his leg out on the 3-point attempt; Heat; Game 5; pic.twitter.com/AgZu4AP8EG — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) June 13, 2023

- Si Nikola Jokic avait déjà la tête au prochain tiercé à l'hippodrome de Sombor, Michael Malone n'a perdu ni le nord, ni l'appétit après le match. "On n'est pas satisfaits, on veut en gagner plus qu'un", a lâché le coach des Nuggets, qui est l'un des grands gagnants de cette saison. De très bon coach NBA, Malone est passé au statut élite, avec une capacité à briller devant les médias sans langue de bois.