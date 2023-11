Nurkic manque totalement de respect à Randle… et ça paye

Les Suns se sont imposés sur le fil contre les Knicks dimanche, avec un game winner de Devin Booker. Julius Randle (28 points à 10/21) a fait de son mieux et est dans un tout autre état de forme dernièrement, après une entame cataclysmique sur le plan de l'adresse. Malgré ce regain de forme, le All-Star de New York n'intimide plus autant. Jusuf Nurkic, qui s'est retrouvé face à lui sur plusieurs séquences, n'a apas peur de Randle, comme le montre cette action sur laquelle il ne respecte absolument pas le tir de l'ancien joueur des Lakers et des Pelicans...

