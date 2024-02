OG Anunoby absent plusieurs semaines

Pilier des Knicks depuis son arrivée à New York, OG Anunoby va devoir se faire opérer et il va devoir déclarer forfait presque un mois.

Les supporters des New York Knicks ont des raisons d'être excités. Leur équipe favorite est actuellement troisième de la Conférence Est, lancée sur une excellente dynamique, avec deux All-Stars (Jalen Brunson et Julius Randle) et elle a en plus fait venir Bojan Bogdanovic et Alec Burks le soir de la deadline des trades NBA. Le roster et talentueux mais il va falloir attendre pour voir tout ce beau monde évoluer ensemble sur le parquet. OG Anunoby, première recrue hivernale dont l'arrivée a été le point d'origine de la montée en puissance des Knicks, va devoir se faire opérer du coude.

Selon ESPN, son absence est estimée à trois semaines. Elle s'ajoute à celles de Randle et de Brunson. Et évidemment de Mitchell Robinson, blessé pour plusieurs mois. Tout un tas de cadres forfaits, dont certains pour un bon moment. De quoi compliquer la tâche pour les Knicks, même s'ils s'en sont bien sortis lors des 5 derniers matches manqués par OG Anunoby. Le break du All-Star weekend va faire du bien pour soigner en partie les bobos mais les Knicks vont devoir essayer de défendre leur place dans le top-3 de la Conférence Est sans plusieurs joueurs majeurs.

