On n’arrête plus les Clippers, De’Aaron Fox taille patron

Le CQFR du vendredi 15 décembre est en ligne, avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou pour parler des matches de la nuit en NBA.

Antoine Pimmel et Shaï Mamou discutent des 7 rencontres de la nuit, avec notamment la forme des Clippers, les galères des Warriors et les perfs notables ici et là. Samedi matin, ne manquez pas le CQFR (Ce à Quoi il Fallait Répondre), où l'on répondra questions envoyées par vos soins ces derniers jours.

