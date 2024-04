« On n’est pas les Warriors sans toi » : l’émouvante déclaration de Klay à Draymond

Draymond Green a invité Klay Thompson dans son podcast cette semaine et lui a demandé d'être "brutalement honnête" pour décrire ce qu'il ressentait lorsqu'il le voyait se faire expulser ou suspendre. La réponse de l'arrière des Warriors a quand même dû faire chaud au coeur de son camarade, dont les exactions sur le terrain ont poussé son équipe dans ses retranchements.

"Quand tu n'es pas là, c'est comme si un morceau de nous était parti. On ne peut jamais être nous-mêmes et avoir la liberté dont on a besoin lorsque tu n'es pas sur le terrain. Je sais que nos adversaires sont très contents que tu ne sois pas là. Ils se détendent, parce que nos muscles, notre homme de main, ne sont plus là. Le pouls de notre équipe n'est pas sur le terrain.

On a vécu tant de batailles ensemble, atteint le sommet, chuté du sommet, remonté le sommet. Maintenant, on a encore une vraie chance d'y arriver, donc la conclusion c'est qu'on a tout simplement besoin de toi. Si on est déçus et qu'on secoue nos têtes quand tu te fais sortir, c'est parce qu'on ne peut pas faire ça sans toi et on n'est pas les Warriors sans Money Green. C'est un fait".