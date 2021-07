Un talent prometteur des Hawks absent six mois…

Le jeune pivot Onyeka Okongwu a été opéré de l'épaule et il sera indisponible lors des six prochains mois.

La carrière du jeune Onyeka Okongwu vient de commencer et elle va déjà marquer un coup d'arrêt. Le joueur de 20 ans, qui effectuait ses débuts chez les professionnels cette saison, va manquer les six prochains mois à la suite d'une opération à l'épaule. Il souffrait d'une déchirure du labrum. Les Atlanta Hawks et le natif de Los Angeles ont bien raison d'opter pour une rééducation complète. C'est plus prudent à ce stade de son parcours. Surtout qu'il n'y a pas urgence. Son développement devrait se faire dans le temps.

Il avait effectué des débuts timides en bouclant son année rookie avec 4,6 points et 3,3 rebonds en 50 matches. Mais le meilleur ami de LaMelo Ball était monté en puissance au fur et à mesure des matches, en s'imposant petit à petit comme un back-up intéressant derrière Clint Capela.

Le sixième choix de la draft 2020 avait ensuite pris part au run des Hawks en playoffs. L'équipe d'Atlanta est allée jusqu'en finales de Conférence, même s'il a peu joué (9 minutes en moyenne). Onyeka Okongwu devrait donc revenir en cours de saison prochaine.