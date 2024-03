Orlando prolonge Jamahl Mosley, c’est mérité !

Le Magic disputera au moins le play-in tournament cette saison, ce qui est déjà un bel accomplissement en soi. Il faut se souvenir qu'Orlando avait entamé une reconstruction en 2020-2021, en se séparant petit à petit des joueurs qui lui avaient permis de disputer deux fois les playoffs en 2019 et 2020. Voilà que trois ans après, la franchise floridienne est déjà sur la bonne voie, avec l'un des avenirs les plus prometteurs de la ligue.

L'un des hommes-clé de ce retour aux affaires n'est pas le plus médiatisé. Jamahl Mosley, ancien assistant chez les Mavs avec une spécialisation dans le développement des joueurs, coache pour la troisième saison d'affilée sur le banc du Magic, et affiche de sérieuses prétentions pour être sur le podium du trophée de Coach of the Year. Le front office s'en est bien rendu compte et vient d'envoyer un signe de confiance fort à Mosley. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, le technicien de 45 ans va prolonger pour quatre saisons, jusqu'en 2027-2028, avec Orlando.

A l'heure de ces lignes, le Magic n'est qu'à une victoire de la 4e place à l'Est et possède l'une des cinq meilleures défenses de la ligue, avec un tandem jeune et déjà très performant composé de Paolo Banchero et Franz Wagner. La continuité et l'ambition vont être les concepts les plus importants dans les mois et les années à venir du côté de Disneyworld.