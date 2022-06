Le Français Ousmane Dieng invité dans la green room de la draft

Ousmane Dieng, le joueur français le plus attendu de cette classe de draft, a été invité à rejoindre la green room le soir de la draft, d’après ESPN. Il devrait donc être devant la scène du Barclays Center, avec ses proches autour d’une table, avant d’y monter pour sa sélection. Un excellent signe, puisque ce privilège est réservé aux prospects destinés au top 20.

Ailier de 19 ans pour 2,10 m, Dieng sort d’une saison très prometteuse avec les New Zealand Breakers. Sa progression dans le championnat australien tout au long de l’année était impressionnante. Formé à l’INSEP, son profil physique, sa mobilité et ses capacités de création de tir ont séduit de nombreux scouts, qui le voient désormais en milieu de premier tour.

Il fait partie des 16 noms qui ont été annoncés dans la green room jusqu’ici :

AJ Griffin

Bennedict Mathurin

Chet Holmgren

Dyson Daniels

Jabari Smith

Jaden Ivey

Jalen Duren

Jeremy Sochan

Johnny Davis

Keegan Murray

Malaki Branham

Mark Williams

Ochai Agbaji

Ousmane Dieng

Paolo Banchero

Shaedon Sharpe

New Zealand Breakers wing Ousmane Dieng has received an invite to attend the NBA Draft green room with his family on June 23rd, a source told ESPN. pic.twitter.com/qc4s3WjrRs — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 13, 2022

Quatre joueurs supplémentaires pourraient recevoir une invitation pour les rejoindre par la suite. Rappelons cependant que le fait d’avoir une place devant la scène n’est pas une garantie. On se souvient notamment de Bol Bol, longtemps resté seul dans la green room, avant de la quitter à la fin du premier tour. Finalement, le pivot avait dû attendre le 44e pick pour voir son nom apparaître.

Pour sa part, on annonce Dieng en 12e position dans les Mock Draft d’ESPN, The Athletic, The Ringer et CBS Sports. Sa sélection au premier tour est presque une certitude et plusieurs équipes en lottery devraient ainsi envisager de le sélectionner dans le top 15.

Mock Draft 2022 1.0 : les lottery picks