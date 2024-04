Ousmane Dieng (MVP des finales) et Olivier Sarr champions de G-League avec OKC

Ousmane Dieng a un peu déçu en NBA, sans le sens où l'on n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir sur les parquets avec le Oklahoma City Thunder. En revanche, il a fait des ravages à l'échelon inférieur. L'ailier de 20 ans a mené le OKC Blue jusqu'au titre en G-League. La formation portée par le Français a battu les Celtics de Maine en finales. Avec une dernière victoire (117-100) au cours de laquelle Dieng aura inscrit 25 points. Il termine la série avec plus de 17 points par match et a donc été élu MVP. Son compatriote Olivier Sarr est lui aussi sacré.

Stars shine bright in the #NBAGLeagueFinals, and Ousmane Dieng made his mark for the @okcblue!

After dropping 25 points in the title-clinching Game 3, Dieng is your 2023-24 NBA G League Finals MVP pic.twitter.com/e127XwrGLC

— NBA G League (@nbagleague) April 16, 2024