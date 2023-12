Ousmane Dieng s’est fait remarquer pour son retour avec OKC

Ousmane Dieng n'avait plus joué en NBA depuis le 29 novembre. C'était forcément frustrant pour lui, mais aussi pour ceux qui l'avaient suivi en Summer League en en pré-saison, avec l'impression qu'il ferait partie de la rotation de Mark Daigneault. Après un séjour en G-League, le sophomore français a montré que le Thunder pouvait compter sur lui. Face au Jazz cette nuit, on a vu un Dieng agressif et très engagé. certes, l'adversaire est l'un des plus faibles à l'Ouest cette saison, mais encore fallait-il l'exploiter et utiliser à bon escient les minutes offertes par Daigneault.

Ousmane Dieng l'a fait, en inscrivant 18 points (6/7 en tout, 3/4 à 3 points), avec 3 rebonds et 3 passes en un peu plus de 26 minutes. On sait qu'il n'est pas facile de changer sa rotation lorsque tout fonctionne aussi bien - OKC est 2e à l'Ouest à deux victoires de la première place - mais on espère que cette performance a confirmé à Mark Daigneault qu'il ne devait pas hésiter à donner plus de temps de jeu ici et là à son ailier polyvalent.

"Je pense que ça valide le temps qu'il a passé en G-League. Il a joué quatre matches en très peu de temps. C'est pour ça qu'on voulait l'y envoyer. Il a pu avoir ce volume de matches en seulement une semaine et il est revenu en étant un meilleur joueur. On a vu qu'il était revenu très affûté après cette expérience", a indiqué Daigneault après le match.