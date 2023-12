P.J. Tucker frustré et prêt à quitter les Clippers

Il y a un peu plus d’un mois et demi que P.J. Tucker a débarqué aux Los Angelmes Clippers dans le cadre du trade de James Harden. Un mois et demi de frustration. C’est en tout cas ce que le joueur vient de confirmer.

Lundi, l’insider Shams Charania assurait que P.J. Tucker avait exprimé de la frustration à sa nouvelle franchise quant à son rôle. Des discussions avaient débuté entre les deux parties pour trouver une solution. Aux Clippers ou dans une autre équipe.

Le vétéran a confirmé ces rumeurs auprès de Tomer Azarly, de ClutchPoints :

« J’ai le sentiment que je peux encore beaucoup apporter à une équipe qui veut gagner, que ce soit ici ou ailleurs. Je me connais, je connais ma valeur. Je sais ce que j’apporte. Je sais ce que j’ai apporté par le passé. Je sais ce que je peux continuer d’apporter. Pour cela, je veux pouvoir aller dans une bonne équipe que je pourrai aider. »

Avec les Sixers, il a tournait à 22 minutes de moyenne. Depuis qu’il est aux Clippers, P.J. Tucker n’a passé que 14 minutes en moyenne sur le terrain en 12 matches. Il n’est pas entré en jeu depuis le 27 novembre. Une situation forcément frustrante pour un vétéran qui a beaucoup à apporter à cette équipe, mais à qui Tyronn Lue préfère désormais le rookie Kobe Brown (7 pts en six matchs, à 15,4%).

Pour autant, P.J. Tucker ne ferme pas complètement la porte aux Clippers. Mais la baisse de sa production offensive (3,2 points de moyenne lors de ses 90 matches), malgré un joli 38,5% à trois-points ne devrait pas pousser la franchise à lui confier un plus grand rôle dans les semaines à venir. Surtout à 38 ans.

