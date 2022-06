Paolo Banchero, la nouvelle attraction d’Orlando

La NBA a souvent connu des joueurs très doués dans un autre sport et qui ont finalement choisi le basket, pour le plus grand plaisir des fans et de la santé financière de la ligue. Allen Iverson ou LeBron James, pour ne citer qu'eux, étaient de formidables jeunes footballeurs US, avant d'opter pour la voie de la domination dans la discipline qui nous intéresse. Paolo Banchero , le n°1 de la Draft 2022, est dans la même veine, c'est à dire un athlète complet.

Le nouveau joueur du Orlando Magic a grandi dans un foyer où sa mère, Rhonda Smith, a fait les beaux joueurs de la fac de Washington (dans la même équipe que l'ex-internationale française Katia Foucade), avant de connaître de discrets passages en WNBA. Son père, Mario, d'origine italienne, était lui quarterback dans la même fac sous le maillot des Huskies. Au lycée, Paolo était tellement doué au foot qu'il est passé entre les mains expertes du coach Monte Kohler, un formateur réputés de futurs joueurs pros, avec lequel il a remporté un championnat d'état au sein de la O'Dea High School.

Back in middle school, Paolo Banchero was on an elite traveling football team that played against many future D1 athletes.

Here's what he looked like: pic.twitter.com/f99DaI3srh

