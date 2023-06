Paolo Banchero et l'équipe d'Italie se sont tournés autour pendant quelques années. Avec les origines italiennes de sa famille paternelle et une envie manifeste de jouer des compétitions internationales, le Rookie of the Year 2023 avait émis le souhait de jouer prochainement pour la Squadra Azzurra. Il n'en sera rien. Team USA est entrée dans la danse et a fait changer d'avis à l'ailier d'Orlando.

Banchero vient d'être ajouté au roster américain pour la Coupe du monde 2023 organisée par le Japon, l'Indonésie et les Philippines. On connait donc 11 des 12 joueurs qui composeront l'effectif de Team USA fin août et il n'y aura vraisemblablement pas de superstar pour chapeauter le projet.

Avec Paolo Banchero et en attendant le dernier nom de la liste, le groupe coaché par Steve Kerr ressemble à ça :

Jalen Brunson (New York), Tyrese Haliburton (Indiana), Austin Reaves (Los Angeles)

Brandon Ingram (New Orleans), Paolo Banchero (Orlando), Anthony Edwards (Minnesota), Mikal Bridges (Brooklyn), Cam Johnson (Brooklyn)

Jaren Jackson Jr (Memphis), Bobby Portis (Milwaukee), Walker Kessler (Utah)

La dernière fois que les Etats-Unis se sont présentés à une compétition sans superstar - même s'il y avait des All-Stars - c'était en 2019 au Mondial en Chine et ça ne s'était pas bien terminé...

