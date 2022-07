La fin de match de barjot entre les Kings et le Magic de Paolo Banchero

« C’est un match que je vais probablement jamais oublier », confie Jesse Mermuys, le coach du Magic pendant la Summer League. Voilà qui pose le décor. Orlando et Sacramento ont offert aux spectateurs de Las Vegas un final haletant et complètement dingue, conclu par un panier en mort subite.

Paolo Banchero et ses coéquipiers ne sont pas passés loin de d’une défaite crève-cœur, même s’ils ont donc fini par l’emporter in-extremis 94 à 92. Ils menaient de 18 points à 5 minutes dans la fin du match quand les Kings de Keegan Murray (20 points) ont fini sur un 23-5 pour égaliser. En plantant même deux paniers à trois-points coup sur coup en l’espace de quelques secondes pour arracher la prolongation !

