Pascal Siakam aurait 6 prétendants, voici lesquels

Maintenant que les grandes manoeuvres ont démarré à Toronto avec le départ d'OG Anunoby et les arrivées de RJ Barrett et Immanuel Quickley, tout le monde se demande si Masai Ujiri ne va pas faire tomber prochainement le domino Pascal Siakam. Marc Stein, qui est un insider fiable et très au courant des tractations en NBA, indique cette semaine que 6 équipes surveillent de très près le dossier.

Il faut d'abord préciser que Pascal Siakam ferait déjà passer le message, via son agent, qu'il ne signera pas de prolongation de deux ans et privilégiera la free agency, où qu'il atterrisse. C'est évidemment un paramètre qui incite ses courtisans à la prudence. En attendant, Stein indique que les Atlanta Hawks, les Indiana Pacers, les Sacramento Kings, les Detroit Pistons et les Memphis Grizzlies sont sur le coup et dans l'attente de connaître les attentes des Raptors en termes de contrepartie. Les Dallas Mavericks, que l'on lie fréquemment à Siakam depuis l'année dernière, suivent également le Camerounais mais n'auraient pas fait de lui une priorité.

Le champion NBA 2019 ne semble en tout cas pas décidé à se laisser perturber par les rumeurs et par son avenir à court terme. La nuit dernière, il a guidé les Raptors new look vers une victoire face à Cleveland, avec 34 points et une prestation très solide.