11 ans après, Chris Bosh a enfin rendu sa bague à Pat Riley

Pat Riley a une bonne dégaine de personnage sorti tout droit du « Parrain » avec son charisme et ses cheveux gominés. Et il n’hésite pas à en jouer. Surtout quand il s’agissait de faire venir des stars au Miami Heat. Chris Bosh se souvient notamment que le boss de la franchise lui a fait tout un speech. Mais le plus beau reste son dernier move, alors que l’entretien entre les deux hommes arrivait à sa fin.

Riley a alors sorti ses nombreuses bagues de champion NBA, glanées avec Los Angeles et Miami, pour les poser sur la table. Il a demandé à CB d’en choisir une et de lui rendre « quand tu en aura gagné une avec le Heat. » C’était en 2010. L’intérieur All-Star n’était même pas encore sûr de quitter les Toronto Raptors pour rejoindre la Floride.

Mais il a quand même pris la bague… et il ne l’avait jamais rendue ! C’est lors de son discours d’entrée au Hall Of Fame, 11 ans après, avec Pat Riley à ses côtés, que Chris Bosh a finalement sorti l’anneau de sa poche pour le rendre à son propriétaire. Le plus drôle dans cette séquence reste d’ailleurs le moment où il imite son ancien patron.