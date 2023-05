Si Miami va en Finales, Pat Riley validera une stat totalement folle

Miami est aux portes des Finales et son taulier Pat Riley risque fort de devenir encore un peu plus l'incarnation de la gagne et de la compétitivité en NBA.

A moins d'un cataclysme, le Miami Heat disputera les Finales NBA 2023 contre, probablement, les Denver Nuggets. Pour que cette affiche ne voit pas le jour, il faudrait que les deux équipes dilapident un avantage de 3-0, ce qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de la ligue. Partons donc du principe que Miami va retrouver les Finales, trois ans après la défaite dans la bulle de Disneyworld contre les Lakers. Si c'est bien le cas, il faudra alors trouver le moyen de rendre une nouvelle fois hommage à ce monstre sacré qu'est Pat Riley.

Certes, ce n'est plus lui qui coache et, à 78 ans, il a appris à déléguer un peu (juste un peu hein...). Mais en tant que président de la franchise Riley est extrêmement impliqué dans tout ce qui touche à l'équipe et reste le garant de la "Heat Culture". Le tout près avoir été un acteur majeur du Showtime des Lakers, de l'épopée victorieuse du Heat comme coach en 2006 et de la formation du Big Three avec LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh. Bref, l'homme aux cheveux toujours impeccablement peignés est une légende de la NBA et est en train de postuler au titre de GOAT toutes catégories confondues.

Lorsque le Heat aura validé son billet pour les Finales, il s'agira de la... 19e participation pour Pat Riley à lui tout seul. Comme joueur (avec les Lakers), comme head coach (avec les Lakers, les Knicks et le Heat), puis comme GM ou président (avec Miami), Riley a trouvé le moyen d'exceller. Un chiffre vertigineux : il aura été présent sur 24.7% des Finales NBA disputées dans l'histoire !

A cette heure, le palmarès de Pat Riley est le suivant :

Une fois champion NBA en tant que joueur (en 1972 avec les Lakers)

Cinq fois champion NBA en tant que coach (en 1982, 1985, 1987 et 1988 avec les Lakers, en 2006 avec le Heat)

Deux fois champion NBA en tant que GM ou président (en 2006 avec le Heat)

Finaliste perdant avec New York comme coach, mais aussi Phoenix comme joueur en 1976

Dans ce registre de touche à tout capable de réussir dans chacun des rôles les plus importants de la ligue, Pat Riley n'a quasiment pas d'égal, à part peut-être Jerry West (8 fois champion comme dirigeant avec les Lakers, une fois comme joueur avec les Angelenos). Et ce n'est pas un hasard si ces deux-là ont beaucoup travaillé ensemble...

